Luan Santana no Beira-Rio: veja esquema de trânsito e transporte para show

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizará uma operação especial de trânsito e transporte para atender o público do show de Luan Santana, neste sábado (6), no Estádio Beira-Rio. A expectativa é de aproximadamente 38 mil espectadores. As informações são da EPTC.
Trânsito - A operação terá início às 6h, com bloqueios e restrições de circulação nas vias do entorno do estádio, especialmente na rua Nestor Ludwig. A partir do meio-dia, as equipes da EPTC intensificarão o monitoramento da região para acompanhar a chegada do público. Às 13h30, todos os postos operacionais estarão ativados para orientar motoristas e pedestres e garantir a segurança viária.
Ao final do evento, será implantada a inversão de fluxo na avenida Edvaldo Pereira Paiva, estratégia que visa facilitar a dispersão dos veículos e proporcionar maior fluidez ao trânsito. Agentes da EPTC acompanharão toda a movimentação para minimizar impactos na circulação da região.
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