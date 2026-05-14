Porto Alegre recebe novos lotes de vacina contra gripe e Covid nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre recebe nesta quinta-feira (14), novos lotes de vacina contra a gripe (Influenza) e contra a Covid-19 para adultos e crianças. Os imunizantes irão abastecer, ao longo do dia, as 16 unidades de referência no município.
São 37.790 doses da vacina contra a gripe (Influenza) que reforçarão o estoque municipal. Em Porto Alegre, a cobertura vacinal entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos está abaixo de 24%. Até o momento, cerca de 17 mil crianças foram vacinadas contra a gripe, de um total estimado de 72 mil nessa faixa etária. Este é um dos públicos mais vulneráveis nas estações de temperaturas mais baixas.
Com a chegada de mais 13.020 doses contra a Covid, voltadas a pessoas com 12 anos ou mais dos grupos elegíveis, será possível retomar a vacinação deste público, pausada desde o dia 4 de maio. Além disso, Porto Alegre receberá 3.390 doses da vacina Baby, destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos. À medida que as unidades forem abastecidas, a lista de locais com vacina disponível será atualizada em tempo real.
O público-alvo para Influenza é constituído por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, educação, pessoas com comorbidades, com deficiência, pessoas em situação de rua, forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e Correios.
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