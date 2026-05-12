Asilo Padre Cacique alerta para estoques zerados e pede apoio com alimentos e insumos

O Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, está mobilizando a comunidade diante da redução nos estoques de alimentos e itens essenciais utilizados diariamente na instituição. A lista inclui produtos básicos para a preparação das refeições, sobremesas, lanches e dietas específicas destinadas aos idosos atendidos pela entidade. Entre os itens com necessidade imediata estão óleo de soja, arroz integral, leite zero lactose, café, bolachas, molho de tomate, maionese, manteiga, nata, leite condensado, farinhas, adoçante líquido e diversos ingredientes utilizados na rotina da cozinha.
A instituição destaca que muitos dos produtos já estão com os estoques praticamente zerados. O consumo diário é elevado devido ao preparo contínuo de refeições, respeitando orientações médicas e nutricionais voltadas ao cuidado com a população idosa.
A relação de produtos necessários inclui ainda batata palha, bombons, barra de chocolate ao leite, cacau em pó, creme de leite, coco ralado, gelatina zero açúcar, misturas para pudim zero açúcar, queijo ralado, requeijão, sagu, molho de alho, molho de pimenta, páprica defumada, lemon pepper, caldo de galinha, glucose de milho líquida, granulado de chocolate e granulado colorido, além de outros ingredientes utilizados no preparo das refeições e atividades internas.
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