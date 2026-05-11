Cafeteria, lancheria e salão de beleza irão revitalizar Viaduto Imperatriz Leopoldina

Por meio de edital de chamamento público, a Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) selecionou três projetos de adoção para revitalizar o Viaduto Imperatriz Leopoldina, no bairro Farroupilha. As propostas preveem a instalação de um salão de beleza e barbearia, uma cafeteria e uma lanchonete sob o viaduto, popularmente conhecido como Brooklyn. Em contrapartida, os empreendimentos serão responsáveis pela manutenção das áreas adotadas, localizadas na avenida João Pessoa.



Os empreendimentos funcionarão em contêineres e contemplam banheiros, deck e mobiliário urbano; qualificação do paisagismo e iluminação; além da preservação das rampas de skate, garantindo a integração com a comunidade que pratica o esporte nas imediações do viaduto. A adoção é válida por quatro anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.