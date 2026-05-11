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Publicada em 11 de Maio de 2026 às 10:03

Cafeteria, lancheria e salão de beleza irão revitalizar Viaduto Imperatriz Leopoldina

Comércios serão responsáveis pela manutenção das áreas adotadas, localizadas na avenida João Pessoa

Comércios serão responsáveis pela manutenção das áreas adotadas, localizadas na avenida João Pessoa

ANDRESSA PUFAL/ARQUIVO/JC
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Agências
Por meio de edital de chamamento público, a Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) selecionou três projetos de adoção para revitalizar o Viaduto Imperatriz Leopoldina, no bairro Farroupilha. As propostas preveem a instalação de um salão de beleza e barbearia, uma cafeteria e uma lanchonete sob o viaduto, popularmente conhecido como Brooklyn. Em contrapartida, os empreendimentos serão responsáveis pela manutenção das áreas adotadas, localizadas na avenida João Pessoa.

Os empreendimentos funcionarão em contêineres e contemplam banheiros, deck e mobiliário urbano; qualificação do paisagismo e iluminação; além da preservação das rampas de skate, garantindo a integração com a comunidade que pratica o esporte nas imediações do viaduto. A adoção é válida por quatro anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

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