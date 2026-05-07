Pucrs oferece 500 bolsas integrais para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) abriu as inscrições para o Programa Sementes, iniciativa que oportuniza o acesso ao Ensino Superior a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Nesta edição, a universidade está oferecendo 500 bolsas integrais em cursos de graduação online para o polo de Porto Alegre. As inscrições e envio da documentação devem ser feitos até 8 de junho.



As bolsas são destinadas a estudantes brasileiros que não têm diploma de Ensino Superior e que tenham renda familiar mensal per capita bruta de até 1 salário mínimo e meio. Para participar, os candidatos precisam ter realizado o Enem entre 2011 e 2025 e não podem ter vínculo prévio com a PUCRS nos cursos de Graduação.



Todos os dez cursos oferecidos pela graduação online podem ser acessados com as vagas do Programa Sementes, são eles Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Financeira, Marketing, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Banco de Dados, Comércio Exterior, Processos Gerenciais, Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão Pública.