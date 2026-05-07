Governo federal e Estado assinam contratação de quatro obras de recuperação das enchentes

Em agenda de balanço dos dois anos da enchente no Rio Grande do Sul e da atuação do governo federal na reconstrução do Estado, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou os principais investimentos do governo Lula desde maio de 2024 e salientou frentes em que há necessidade de avanço. Ela comandou a apresentação desta quinta-feira (7) na Casa da Reconstrução, em Porto Alegre, e esteve acompanhada dos ministros das Cidades, Vladimir Lima, da Educação, Leonardo Barchini, e da Agricultura e Pecuária, André de Paula, além do governador Eduardo Leite, prefeitos e demais autoridades.



Em cifras, conforme a ministra, o governo destinou R$ 89,6 bilhões de orçamento para o Rio Grande do Sul e 94% já foram executados. No âmbito das grandes obras, se encaixam os R$ 6,5 bilhões pelo Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece), reservados para oito intervenções na Região Metropolitana de Porto Alegre e Vales dos Sinos e do Cai.