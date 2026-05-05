Corrente de ar quente eleva temperaturas acima dos 30ºC no RS

Após uma semana com os termômetros registrando temperaturas abaixo de zero no Rio Grande do Sul , o Estado terá dias de calor. De acordo com a MetSul Meteorologia , o ar quente que chega ao Sul do Brasil é decorrente de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, que atua entre esta terça (5) e quinta-feira (7) no Sul do Brasil.

Na manhã desta terça, Porto Alegre já marcava mais de 20ºC . No período da tarde, a temperatura fica acima de 30ºC em muitas cidades do Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina e do Paraná .

A quarta-feira (6) será mais um dia quente e com marcas ao redor e acima de 30ºC em várias cidades, informa a MetSul. Haverá pontos com máximas tão altas quanto 32ºC a 33ºC. As regiões mais quentes no Rio Grande do Sul devem ser o Oeste, Centro, Noroeste, Vales e a Grande Porto Alegre.