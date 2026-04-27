Porto Alegre passa a contar com novo Centro de Especialidades Odontológicas

A prefeitura de Porto Alegre entrega nesta terça-feira (28), às 14h, o novo Centro de Especialidades Odontológicas PUCRS, que funcionará vinculado ao Curso de Odontologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da universidade, no prédio 6 (avenida Ipiranga, 6681), bairro Partenon. A unidade tem como objetivo ampliar o acesso da população a atendimentos odontológicos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



A iniciativa integra as ações do Programa Brasil Sorridente, do governo federal, em articulação com a gestão municipal de saúde e foi viabilizada a partir de contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, integrando a estrutura acadêmica à oferta de atendimento público em saúde.



Com esta entrega, a Capital passa a contar com oito centros de especialidades odontológicas em funcionamento.