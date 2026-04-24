Edição de abril da Feira Me Adota será neste sábado

No sábado (25), a prefeitura de Porto Alegre promove mais uma edição da Feira Me Adota, das 13h às 17h, no Abrigo Municipal. O evento será realizado junto à Unidade de Saúde Animal Victoria (Usav), localizada na Estrada Bérico José Bernardes, 3489. A iniciativa integra o programa municipal para incentivar a adoção responsável de cães e gatos que foram acolhidos após situações de maus-tratos e hoje aguardam por um novo lar.



Conforme a prefeitura, neste ano, já foram registradas 25 adoções no Abrigo Municipal e 10 em abrigos credenciados.



Durante a feira, o público terá contato direto com os animais disponíveis. Para aqueles que não puderem comparecer no sábado, a administração informa que a Usav permanece aberta para visitas com foco em adoção de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.