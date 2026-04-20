Melo e Leite tratam de ações conjuntas para fortalecer proteção de cheias de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo se reuniu nesta segunda-feira (20), com o governador Eduardo Leite para tratar do conjunto de investimentos entre prefeitura e governo do Estado para fortalecer a proteção de cheias na Capital. Durante a agenda, Melo apresentou os avanços realizados pelo município – como o reforço e a ampliação dos diques, fechamento de comportas e melhorias nas casas de bombas –, além de alternativas para tornar a cidade mais preparada para eventos climáticos extremos. A prefeitura busca junto com o Estado uma solução emergencial para os pôlderes 7 e 8, ao lado da Freeway, para ampliar a proteção de toda a Zona Norte e da área do Aeroporto Salgado Filho.



“Não existe proteção de cheias restrita a uma única cidade. Por isso, a parceria com o Estado é essencial para fortalecermos a bacia hidrográfica do Guaíba e da Região Metropolitana. Não está tudo resolvido, mas Porto Alegre já avançou em grande parte das fragilidades e hoje está muito mais preparada para enfrentar os eventos climáticos”, explicou o prefeito.