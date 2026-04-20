Acidente em parque de diversões em Guaíba deixa 11 pessoas feridas

Onze pessoas ficaram feridas após queda de brinquedo no parque de diversões Las Vegas em Guaíba, na Região Metropolitana. O acidente ocorreu na noite de domingo (19), na área de estacionamento de um estabelecimento comercial da cidade, onde ficava localizada a estrutura. Segundo a prefeitura municipal de Guaíba, todos os pacientes passaram por avaliação médica, sem nenhum caso grave.



A situação envolveu quatro adultos e quatro crianças, com idades entre 8 e 42 anos, que receberam atendimento imediato das equipes de emergência e foram encaminhadas pelo SAMU ao Pronto Atendimento do Hospital Nelson Cornetet. Oito pacientes já foram liberados. Outros dois foram encaminhados para Porto Alegre e um segue em Guaíba, onde recebe acompanhamento especializado.