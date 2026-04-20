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Publicada em 20 de Abril de 2026 às 09:50

Acidente em parque de diversões em Guaíba deixa 11 pessoas feridas

Funcionamento do local foi suspenso temporariamente pelo Corpo de Bombeiros

Funcionamento do local foi suspenso temporariamente pelo Corpo de Bombeiros

TV Globo/Reprodução/JC
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Onze pessoas ficaram feridas após queda de brinquedo no parque de diversões Las Vegas em Guaíba, na Região Metropolitana. O acidente ocorreu na noite de domingo (19), na área de estacionamento de um estabelecimento comercial da cidade, onde ficava localizada a estrutura. Segundo a prefeitura municipal de Guaíba, todos os pacientes passaram por avaliação médica, sem nenhum caso grave.

A situação envolveu quatro adultos e quatro crianças, com idades entre 8 e 42 anos, que receberam atendimento imediato das equipes de emergência e foram encaminhadas pelo SAMU ao Pronto Atendimento do Hospital Nelson Cornetet. Oito pacientes já foram liberados. Outros dois foram encaminhados para Porto Alegre e um segue em Guaíba, onde recebe acompanhamento especializado.

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