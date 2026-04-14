Curso de Autoliderança forma segunda turma de colaboradores da gastronomia em Gramado

A valorização e o desenvolvimento de pessoas estarão em evidência nesta quinta-feira (16), com a formatura da segunda turma do Curso de Autoliderança, voltado aos colaboradores das equipes dos restaurantes Catherine, Soleil, Di Pietro e MLBK. A cerimônia acontece às 10h, no Espaço Sicredi São Pedro, no Centro de Gramado.



A nova turma é formada por profissionais que atuam em diferentes frentes dos empreendimentos — cozinha, salão, recepção e áreas corporativas — e simboliza o investimento contínuo na qualificação e no crescimento interno das equipes. A iniciativa integra a estratégia do grupo de fortalecer a cultura organizacional por meio da formação de lideranças mais conscientes, engajadas e preparadas para os desafios do setor turístico e gastronômico.



Ministrado pelo Instituto Ludwig e Poloni, o Curso de Autoliderança vai além da capacitação técnica, com foco no desenvolvimento de competências comportamentais. A proposta estimula o autoconhecimento, a responsabilidade individual e a proatividade no ambiente de trabalho, promovendo atitudes alinhadas aos valores da hospitalidade — essenciais para a excelência no atendimento ao público.