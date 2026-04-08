MGI nomeia 416 pessoas aprovadas no primeiro Concurso Público Nacional Unificado

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta quarta-feira (8), no Diário Oficial da União, a nomeação de 416 pessoas aprovadas no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) para diferentes cargos da Administração Pública Federal.



Parte das nomeações refere-se à carreira de Analista Técnico do Poder Executivo Federal, composta pelo cargo de Analista Técnico Executivo (ATE), criada na Lei nº 15.367/2026, sancionada pelo presidente Lula, na semana passada. A nova carreira reúne diferentes especialidades e reorganiza as atribuições de cargos anteriormente existentes, com foco no fortalecimento da atuação técnica e transversal no serviço público federal.



Estão sendo nomeadas 370 pessoas que originalmente concorreram a cargos com nomenclaturas anteriores à aprovação da Lei nº 15.367/202, como Analistas Técnicos Administrativos (ATAs), Técnicos em Comunicação Social ou Contadores, os quais foram transformados na nova carreira de ATE. Além disso, essas pessoas estão sendo nomeadas pelo MGI e não pelo órgão ao qual o cargo estava vinculado no edital. O órgão que irá atuar, contudo, seguirá o previsto no edital.