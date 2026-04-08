RS recebe novo lote de vacinas contra a gripe

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realiza nesta semana a distribuição de um novo lote de vacinas contra a gripe (influenza) para os municípios do Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 900 mil doses serão encaminhadas nesta quinta-feira (9) às prefeituras por meio das coordenadorias regionais de saúde, reforçando a campanha de vacinação.



As doses fazem parte do terceiro lote enviado pelo Ministério da Saúde. Com o novo envio, o Rio Grande do Sul já contabiliza 1.784.000 doses disponibilizadas para a estratégia de imunização contra a influenza em 2026. Dessas, 1.686.570 já foram encaminhadas diretamente aos municípios.



A campanha de vacinação foi aberta oficialmente em 28 de março, data em que alguns municípios promoveram ações especiais para o Dia D. Até o momento, cerca de 474 mil doses já foram aplicadas no Estado. Entre os grupos prioritários (crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes), a cobertura vacinal está em 11,1%. Esses três grupos receberam 347 mil do total já aplicado. A meta é vacinar 90% desses públicos.