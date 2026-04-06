2ª edição do Paleta Atlântida Porto Alegre dobra de tamanho e ganha data oficial na capital gaúcha

Depois de nove edições em Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho, o Paleta Atlântida retorna a Porto Alegre para sua segunda edição. O evento acontece no dia 25 de abril, com entrada pelo Cais Mauá, e promete um dia de celebração ao churrasco em um dos principais cartões-postais da cidade. As informações são da assessoria do evento.



Em 2026, o festival dobra de tamanho e ocupa uma área de 1 km de extensão, reunindo cerca de 200 trios de assadores, 40 espaços corporativos, camarotes exclusivos e diversas atrações. Quatro armazéns do Cais Mauá serão ocupados, em uma estrutura que se estende até a divisa com o Cais Embarcadero. A programação inicia com a abertura dos portões às 11h e segue até o fim da tarde, brindando o público com o tradicional pôr do sol às margens do Guaíba.



O acesso permanece gratuito, mediante cadastro prévio para retirada do ticket de visitante. Com ele, o público poderá circular pelo evento, assistir aos shows no palco principal, aproveitar as feiras de vinhos e de cervejas artesanais, além do espaço à la carte — com diversos food trucks e experiências gastronômicas —, visitar os espaços corporativos e acompanhar a competição do melhor trio de assadores.



Para quem busca uma experiência diferenciada, o evento contará com opções de tickets especiais. O Camarote Paleta oferece serviço open food e open bar das 12h às 16h, com estações gastronômicas que reúnem cortes especiais, frutos do mar, carnes exóticas e receitas exclusivas assinadas por chefs assadores celebridades gaúchos e restaurantes de Porto Alegre. Entre os nomes estão Anderson Caruso, Vadson Schafer, Marcelo Sartori, César Gaiteiro, Léo Guimarães, Ribeiro em Brasa, Neto Leal, Trilha Assador, Don Cassio, Chef Lara, Mauricio Stefanello, Arthur Cadmiel e Arika Messa; além de Santo Antônio, NB Steak, Marquês e Assado Raiz.