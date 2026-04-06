Encenação da Paixão de Cristo alia tradição a temas atuais

A renovação da fé e da esperança, assim como a reflexão sobre assuntos que afligem a sociedade hoje em dia, foi o foco da 67ª encenação da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, que aconteceu na Zona Leste de Porto Alegre. O evento realizado na Sexta-feira Santa iniciou com a cerimônia religiosa na Igreja São José do Murialdo e seguiu com a procissão e representação da vida de Jesus, até a cena da sua crucificação e ressurreição, no alto do morro. Entre as abordagens das questões que refletem as dificuldades da atualidade, houve uma cena dedicada à oração pela casa própria. A moradia é tema da Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Ainda aconteceu a representação de denúncias de feminicídio e maus-tratos aos animais feita por integrantes do Grupo Teatral Núcleo Cultural Murialdo. Já no campo das tradições da encenação pode-se apontar o intérprete de Jesus Cristo. Essa foi a 45ª vez que o vereador Aldacir Oliboni (PT) interpretou o papel.