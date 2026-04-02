Sistema de videomonitoramento será implementado em 23 municípios gaúchos

Com um investimento de R$ 199,6 milhões, o governo do Estado lançou o Programa RS Atento, uma iniciativa focada em modernizar a segurança pública e a gestão das escolas estaduais no Rio Grande do Sul. A primeira etapa da proposta prevê um valor de R$ 26,7 milhões investidos em 23 municípios ao longo de 2026. O sistema de videomonitoramento e cercamento eletrônico prevê a instalação de 1.488 câmeras em 648 pontos de cobertura. O programa foi lançado pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador Gabriel Souza nesta quinta-feira (2), no Centro Administrativo Fernando Ferrari. "O projeto vai ter dois focos: o sistema de videomonitoramento e o cercamento eletrônico nos municípios gaúchos. Também temos a gestão do ambiente escolar dentro de uma política integrada que vai trabalhar a segurança no ambiente escolar e acompanhar o ambiente escolar para o planejamento de políticas públicas e gestão de frequência de alunos, professores e servidores nas escolas", destacou Leite.