Programa Adote um Escritor abre inscrições para a edição 2026 na Capital

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (1º), as inscrições para o programa Adote um Escritor 2026. Escritores e ilustradores interessados em participar podem se inscrever até o dia 30 de abril.



Realizado desde 2002, o programa é promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed) e tem como objetivo incentivar a leitura e a formação de leitores nas escolas da Rede Municipal de Ensino, por meio da adoção de escritores e ilustradores.



“Quando um estudante tem a oportunidade de conhecer um escritor ou ilustrador, o livro deixa de ser algo distante e passa a fazer parte da sua vida. É isso que o Adote um Escritor promove: encontros que despertam o interesse pela leitura e ajudam a transformar trajetórias”, destaca o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.