Definidas as empresas que vão construir a Maternidade da Restinga e a Policlínica da Zona Sul em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta sexta-feira (27) as empresas vencedoras das licitações para a construção da Maternidade da Restinga e da Policlínica da Zona Sul. O Consórcio RES Nova Saúde, composto pela RGS Engenharia, Elmo Eletro Montegane e Seferin Arquitetos da Saúde, será responsável por elaborar o projeto e construir a Policlínica – Centro de Especialidades da Zona Sul, que ficará localizada no bairro Hípica. O investimento será de R$ 20,9 milhões, sendo R$ 17 milhões no Novo PAC e R$ 3,9 milhões de contrapartida do município.



Já o Consórcio RES Saúde Restinga, também composto pela RGS Engenharia, Elmo Eletro Montegane e Seferin Arquitetos da Saúde, será responsável por elaborar o projeto e construir a Maternidade da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Serão investidos R$ 54,7 milhões, sendo R$ 50 milhões do novo PAC e R$ 4,7 milhões de contrapartida da prefeitura. A unidade atenderá pelo SUS e será um anexo do Hospital da Restinga e Extremo-Sul. O centro obstétrico prevê a criação de 91 leitos. Serão beneficiadas gestantes dos bairros Restinga, Belém Novo, Chapéu do Sol, Lageado, Lami, Ponta Grossa e Lomba do Pinheiro.