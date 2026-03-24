Consulado-Geral da Itália no RS inaugura mural gigante em Porto Alegre

O Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul inaugurou, nesta terça-feira (24), a obra de arte "Madre", um mural de 45 metros de altura pintado em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no estado. O painel preenche toda a extensão de uma das fachadas do Duo Concept Corporate, prédio no cruzamento da avenida Loureiro da Silva com a rua Avaí, no Centro Histórico de Porto Alegre, que sediará a entidade a partir de maio. A inauguração contou com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.



A imagem conta com a mulher imigrante como figura central em uma pequena embarcação com seus filhos, levando a bordo pertences que simbolizam a imigração e deixando para trás a Itália recém-unificada. "As comunidades italianas estão presentes em todo o Brasil e tiveram um papel importante no desenvolvimento do país. Mas aqui no Rio Grande do Sul elas são especiais e merecem esse reconhecimento. Essa obra deixa uma marca importante na cidade e também ajuda a dar identidade ao Consulado. É um marco significativo para Porto Alegre", destaca Alessandro Cortese.



Ao explicar a escolha pelo Centro Histórico como sede e cenário da intervenção artística, o cônsul reforçou a intenção de valorizar a região e, ao mesmo tempo, deixar um legado simbólico para a cidade, capaz de estimular novas conexões com a história e a cultura local.