Porto Alegre deve ter chuva intensa e vento forte nesta segunda-feira

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, nesta segunda-feira (23), um alerta meteorológico válido das 14h às 23h, devido à passagem de um sistema frontal que provoca instabilidade em todo o município.



De acordo com o monitoramento, são esperados acumulados de chuva em torno de 50 milímetros, acompanhados de descargas elétricas, queda eventual de granizo e rajadas de vento próximas de 90 km/h, podendo superar esses valores em pontos isolados. O período mais crítico está previsto entre 15h e 19h, quando a intensidade dos fenômenos deve ser maior.



A condição de instabilidade deve atingir todas as regiões de Porto Alegre. O cenário requer atenção para possíveis ocorrências pontuais em áreas de encosta e terrenos inclinados, especialmente em locais mais suscetíveis à erosão, além de eventuais quedas de árvores. As chuvas também podem impactar temporariamente o sistema de drenagem urbana, com registro de alagamentos pontuais em áreas mais baixas.