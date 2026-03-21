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Publicada em 21 de Março de 2026 às 16:17

International Day reúne mais de 500 pessoas e apresenta 12 países na Pan American School

Espaços incluíram alimentos típicos, objetos culturais e explicações conduzidas pelos próprios alunos

Espaços incluíram alimentos típicos, objetos culturais e explicações conduzidas pelos próprios alunos

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Mais de 500 pessoas participaram neste sábado (21) do International Day, realizado no pátio da Pan American School, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Promovido anualmente pela instituição, o evento reuniu alunos, familiares, ex-alunos e convidados em uma programação voltada à apresentação de diferentes culturas.
 
Ao todo, 12 países foram representados em bancas organizadas por estudantes e famílias. Os espaços incluíram alimentos típicos, objetos culturais e explicações conduzidas pelos próprios alunos. Estiveram entre os países apresentados Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Israel, China, Japão, Portugal, Espanha, Áustria, Itália, Uruguai e Brasil. A organização contou com mais de 100 voluntários, responsáveis pela montagem e ambientação dos estandes.
 
A superintendente da escola, Shaysann Kaun Faria, afirmou que o evento integra a proposta pedagógica da instituição, voltada à formação com perspectiva internacional. Segundo ela, a escola reúne mais de 20 nacionalidades entre alunos e professores.
 
Entre os participantes, a estudante Mbali Mnyaza, de 14 anos, que chegou ao Brasil em 2025 vinda da África do Sul, participou das atividades e visitou as bancas ao longo do dia. Já a chinesa Sunny Zeng, no País há cerca de dois meses, colaborou na organização do espaço dedicado à China.
Segundo Zeng, seus filhos se adaptaram rapidamente à rotina escolar. “Eles estão muito felizes aqui. As pessoas são muito simpáticas, fazem amizade fácil e sempre ajudam”, afirmou.
 
A programação também contou com a presença de representantes institucionais. Estiveram no local o cônsul da Itália em Porto Alegre, Valério Caruso, o cônsul honorário da Suíça, Mártin Haeberlin, o presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, Filippo Mariani, e o gerente do consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, Sean Myers. Também acompanharam o evento o presidente do Sinepe/RS, Oswaldo Dalpiaz, e a diretora de investimentos e serviços de exportação da InvestRS, Maria Paula Merlotti.
 
O International Day integra o calendário de escolas com currículo internacional e tem como proposta a apresentação de aspectos culturais por meio da participação da comunidade escolar.
 

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