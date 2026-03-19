Escultura inflável de capivaras na Orla do Guaíba pode ser visitada até o domingo

A obra Biodiversidade Inflada, de Edu Baum, chegou a Porto Alegre na tarde de quarta-feira (18), como uma das programações da 10ª edição da Virada Sustentável Porto Alegre. A instalação urbana tridimensional de uma capivara com o seu filhote está localizada próxima ao Anfiteatro Pôr do Sol na Av. Edvaldo Pereira Paiva e permanece aberta gratuitamente à visitação pública até as 20h deste domingo (22). As informações são da assessoria de imprensa do evento.



A Virada tem como proposta sensibilizar a sociedade para as grandes questões socioambientais e tencionar a discutir soluções possíveis para as comunidades. "É um evento que impacta a cidade, que efetivamente muda a vida de quem participa. A gente está sempre aprendendo com a Virada Sustentável. Então, a ideia de ter a capivara junto da Virada, na verdade, é para trazer impacto para a população, para que tire as pessoas da anestesia cotidiana", afirma Edu Baum. A obra possui 5 metros de altura e quase 10 de comprimento.