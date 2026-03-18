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Publicada em 18 de Março de 2026 às 16:06

Cursos gratuitos: Senac abre inscrições nas áreas de idiomas e informática

Para participar do Programa Senac de Gratuidade é necessário atender a alguns pré-requisitos, como possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais

Para participar do Programa Senac de Gratuidade é necessário atender a alguns pré-requisitos, como possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais

Fecomércio Senac
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O Senac Lindóia está com inscrições abertas para três novas turmas do Programa Senac de Gratuidade, iniciativa que oferece cursos de qualificação profissional sem custo para pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais. As oportunidades são nas áreas de marketing digital, idiomas e informática, com início entre março e abril.

Outra oportunidade é a formação Espanhol Básico 1 e 2 – Trilha de Atendimento ao Cliente, que busca desenvolver competências linguísticas aplicadas a situações de atendimento. O curso amplia as possibilidades de atuação profissional em áreas como comércio, turismo e serviços. As aulas acontecem de 14 de abril a 3 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h. As inscrições seguem até 19 de março.

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