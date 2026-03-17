Defesa Civil alerta para chuva intensa e risco de temporais em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, nesta terça-feira (17), um alerta para chuva intensa e instabilidade na Capital, válido até as 20h de quarta-feira (18). A medida ocorre em razão do avanço de uma frente fria associada a áreas de instabilidade, que devem provocar volumes expressivos de precipitação ao longo do período.



De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), a previsão indica acumulados próximos de 80 milímetros, com maior intensidade entre a tarde desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira, quando há condição para episódios mais concentrados de chuva. O cenário inclui ainda descargas elétricas, eventual queda de granizo e ventos com rajadas em torno de 50 km/h, podendo ultrapassar 75 km/h em pontos isolados.