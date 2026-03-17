Programa Inverno Gaúcho amplia leitos hospitalares no Rio Grande do Sul

O governo do Rio Grande do Sul reforçará a rede hospitalar com 1.478 novos leitos para o enfrentamento dos casos de síndromes respiratórias que se agravam durante o outono e o inverno. As informações foram divulgadas pelo governo do Estado, referentes ao anúncio realizado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.



A iniciativa integra as medidas do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, que neste ano será antecipado de maio para abril com o objetivo de preparar a estrutura para o período crítico de internações. Ao todo, o programa tem orçamento de R$ 100 milhões. Do total de leitos a serem habilitados, 1.014 são clínicos (236 pediátricos e 778 adultos) e 464 são de terapia intensiva (338 adultos e 126 pediátricos). A expectativa é abrir 40% do total de leitos entre abril e maio.