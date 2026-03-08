Semana terá retorno gradual da chuva no RS e risco de temporais no fim do período

Após um fim de semana marcado por sol entre nuvens e calor em grande parte do Rio Grande do Sul, a semana que começa nesta segunda-feira (9) deve apresentar aumento da umidade e maior frequência de pancadas de chuva no Estado. A avaliação é da meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, em entrevista ao Jornal do Comércio.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a segunda-feira deve ter condições semelhantes às observadas no domingo, com sol entre nuvens e possibilidade apenas de chuva isolada. Na terça-feira, a instabilidade aumenta e há chance maior de pancadas ao longo do dia. Já na quarta e na quinta-feira, o cenário volta a ser de sol com muitas nuvens e variação de nebulosidade. A sexta-feira deve marcar o início de um período mais instável, com previsão de chuva desde as primeiras horas na Capital e na Grande Porto Alegre.

No restante do Rio Grande do Sul, o comportamento do tempo será distinto entre as regiões. Na metade Norte do Estado, onde se concentram importantes áreas agrícolas, a tendência é de pancadas de chuva principalmente nesta segunda e na terça-feira. As precipitações devem ocorrer, em geral, entre a tarde e a noite, após períodos de sol e presença de nuvens desde a manhã. Na quarta-feira, a chuva tende a ocorrer de forma mais irregular.

Já na metade Sul, incluindo a Campanha e áreas próximas à fronteira com o Uruguai, o tempo deve permanecer mais estável, com predomínio de sol e ausência de chuva até pelo menos quinta-feira.

Segundo Estael Sias, a sequência de dias com precipitação, ainda que sem volumes elevados na maioria das regiões, pode trazer benefícios para o setor agrícola. “A tendência de pancadas de chuva ao longo da semana traz boas notícias para as lavouras, porque a continuidade das precipitações ajuda a repor a umidade do solo”, afirmou.

A meteorologista explica que a chuva deve ocorrer de forma gradual e persistente, contribuindo também para a recuperação de mananciais que apresentam níveis baixos em diversas localidades. Apesar disso, o volume previsto não deve ser suficiente para reverter rapidamente o quadro de estiagem registrado em algumas áreas do Estado, onde municípios já decretaram situação de emergência.

A previsão indica ainda que uma instabilidade mais ampla deve avançar sobre o território gaúcho entre sexta-feira e sábado, aumentando a área de chuva e trazendo risco de temporais isolados em diferentes regiões. O cenário reforça a expectativa de uma semana com maior umidade e variabilidade do tempo no Estado.