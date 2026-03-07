Incêndio atinge sede da Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre

Um incêndio na manhã deste sábado (7) atingiu a sauna da Associação Leopoldina Juvenil (ALJ) na rua Marquês do Herval, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Três caminhões do Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. O acesso dos bombeiros ao clube foi pela rua Doutor Timóteo. Duas ambulâncias da Unimed foram colocadas em frente ao estacionamento do clube da rua Félix da Cunha. A direção do Leopoldina Juvenil informou que tanto associados quanto funcionários não ficaram feridos. No momento do incêndio na sauna da ALJ, estava sendo realizado o torneio de tênis Brasil Junior Cup - a antiga Copa Gerdau. Todos que estavam nas dependências do clube foram retirados do local. Segundo a Associação Leopoldina Juvenil, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.