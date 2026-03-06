Porto Alegre,

Publicada em 06 de Março de 2026 às 00:25

ONG Cepia leva ações ao entorno do Beira-Rio no Dia da Mulher

Capital gaúcha receberá projeções mapeadas em prédios, distribuição de materiais informativos, entre outras ações

AFP/JC
Agências
O segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio, marcado para o Dia Internacional da Mulher, também será cenário de uma ação de “artivismo” em Porto Alegre. A ONG Cepia, em parceria com a torcida Força Feminina Colorada, promoverá intervenções urbanas para chamar atenção aos direitos da mulher.

Entre os dias 6 e 8 de março, a capital gaúcha receberá projeções mapeadas em prédios, distribuição de materiais informativos e a inauguração de um mural grafitado pela artista Marília Drago, próximo ao Bar DZ9, na avenida Padre Cacique — ponto de concentração de torcedores antes e depois do clássico. A campanha também busca alertar para os impactos do aborto inseguro, uma das principais causas de mortalidade materna no País.

A Cepia (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação) é uma organização não governamental criada em 1990 que atua na promoção dos direitos humanos das mulheres e da igualdade de gênero no Brasil. A instituição desenvolve pesquisas, campanhas e projetos voltados à autonomia feminina, aos direitos reprodutivos e ao enfrentamento da violência de gênero. Também participa de redes nacionais e internacionais de advocacy e formulação de políticas públicas.

