POA Alimenta reforça estratégia de segurança alimentar da Capital

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta terça-feira (3), o programa POA Alimenta, iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH) com foco na qualificação da política de segurança alimentar no município. A proposta prevê a centralização do recebimento, armazenamento e distribuição de alimentos destinados a cozinhas solidárias e organizações socioassistenciais que atuam nas comunidades da Capital.Nesta primeira etapa, 119 cozinhas e pontos populares de segurança alimentar serão contemplados. A estimativa é de que mais de 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade sejam beneficiadas com a oferta mensal de aproximadamente 45 mil refeições, a partir da distribuição de cerca de 32 toneladas de alimentos por mês. O investimento inicial previsto para a execução do programa soma aproximadamente R$ 7 milhões, provenientes do Governo do Estado, da União e do Município, destinados à aquisição de alimentos e operacionalização de toda a estrutura do Programa.