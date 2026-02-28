Primeira noite do Carnaval 2026 leva multidão ao Porto Seco com desfiles de oito escolas em Porto Alegre

A primeira noite do Carnaval 2026 de Porto Alegre levou milhares de pessoas ao Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte da Capital, na sexta-feira (27). Oito escolas dos grupos Prata e Ouro cruzaram a passarela do samba em desfiles que começaram às 20h20 e avançaram pela madrugada, marcados por diversidade de enredos, homenagens e forte presença do público nas arquibancadas.Antes da entrada da primeira escola, o Bloco da Sustentabilidade, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), abriu oficialmente a programação. Ao longo da noite, as arquibancadas gratuitas, com mais de 8 mil lugares disponibilizados por noite, ficaram tomadas por famílias, torcedores e integrantes das comunidades das agremiações.A operação de limpeza mobilizou 45 garis durante o evento e resultou na retirada de cerca de seis toneladas de resíduos do sambódromo. A varrição da pista foi realizada ao fim de cada desfile. No entorno, outras equipes atuaram na manhã de sábado (28). A força-tarefa integra o esquema especial montado para o Carnaval, que já havia realizado limpeza prévia nas imediações do complexo.