Número de mortos chega a 68 após chuvas na zona da mata, em Minas Gerais

O número de mortes registradas após os temporais na zona da mata de Minas Gerais chegou a 68 na manhã desta sexta-feira (27), aponta balanço divulgado pela Polícia Civil mineira. São 62 mortes em Juiz de Fora e outras seis em Ubá. Na última atualização do Corpo de Bombeiros, os municípios tinham três e duas pessoas desaparecidas, respectivamente. A corporação continua as buscas em três frentes de trabalho. Da totalidade de corpos encontrados em Juiz de Fora, 61 foram identificados e 56 liberados aos familiares, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais. As seis vítimas de Ubá também foram liberadas. A cidade de Juiz de Fora foi a mais atingida pelo temporal ocorrido entre segunda (23) e terça-feira (24). O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visita neste sábado (28) a região de Juiz de Fora.