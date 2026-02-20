Comitiva do Ministério da Saúde cumpre agenda no Rio Grande do Sul entre sexta-feira e domingo

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, cumpre agenda oficial no Rio Grande do Sul entre os dias 20 e 22 de fevereiro, com visitas técnicas e reuniões em sete municípios: Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa e Palmeira das Missões. As informações são da assessoria da entidade. Integram a comitiva o deputado federal Paulo Pimenta, o deputado federal Bohn Gass, o presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, além do presidente da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), André Longo, e equipe técnica do Ministério da Saúde. A agenda será pautada no fortalecimento da saúde especializada no Estado, no acompanhamento de investimentos federais em infraestrutura hospitalar, na aquisição de equipamentos de alta complexidade e na execução do programa Agora Tem Especialistas.