Ministério da Saúde abre 32 vagas do Mais Médicos Especialistas no Rio Grande do Sul

Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). No Rio Grande do Sul, estão disponíveis 32 vagas imediatas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de 17 municípios do estado.A iniciativa prevê a seleção de 1.206 médicos especialistas em todo o país, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. O foco de atuação desses profissionais são regiões remotas, com alta demanda e maior vulnerabilidade social.Atualmente, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do país e, com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais. A maior parte deles atua no interior (48,7%) e nas regiões metropolitanas (34%).As inscrições podem ser feitas na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.Trabalho e aprimoramento profissionalAlém de reforçarem o atendimento em hospitais e policlínicas do SUS, os médicos especialistas aprovados passarão por aprimoramento profissional em sua área de formação. O curso será ministrado por profissionais de excelência de hospitais integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), da Rede Ebserh e de outras instituições formadoras.Serão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial em unidades do SUS e quatro horas semanais de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência.O Mais Médicos Especialistas também permite o ingresso imediato de médicos egressos da residência médica no SUS, acelerando a fixação de especialistas e garantindo atendimento qualificado à população.