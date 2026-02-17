Rodovias gaúchas têm movimento intenso no retorno do feriado de Carnaval

Os motoristas que retornaram das praias do Litoral gaúcho, de Santa Catarina e do Interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre, após o feriado prolongado de Carnaval, encontraram as rodovias movimentadas nesta terça-feira (17). Na principal rodovia que liga a Capital às praias do Estado e de Santa Catarina, a BR-290, a Freeway, o fluxo de veículos foi intenso no começo da tarde. O tráfego também foi acentuado nas rodovias BRs 101, 386 e na BR 448 - a Rodovia do Parque. Na BR-290, a Freeway, a concessionária ViaSul que administra a rodovia, registrou às 19h, a passagem de mais de 50 mil veículos no sentido Litoral/Porto Alegre. Na Freeway, a previsão é de retorno de 274 mil automóveis na terça-feira. Na quarta-feira (18), são esperados cerca de 264 mil carros pela rodovia.