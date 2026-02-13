DNIT alerta para bloqueio parcial de pista na BR-158/RS a partir de segunda-feira (16)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu um alerta de bloqueio parcial de pista na BR-158/RS, entre o km 316 e o km 317, no trecho que liga Santa Maria a Itaara, na Região Central do Rio Grande do Sul.Segundo comunicado do Departamento, as intervenções ocorrerão a partir desta segunda-feira (16). Para a segurança dos usuários da rodovia e trabalhadores, será implantado sistema de Pare e Siga com liberação de tráfego intercalada, com paradas estimadas entre 10 e 15 minutos. Confira a programação de horários da semana:Segunda-feira (16/2): 8h às 19hTerça-feira (17/2): 8h às 16hQuarta-feira (18/2): 12h às 19h.Quinta-feira (19/2): 8h às 19hSexta-feira (20/2): 8h às 17h30Sábado (21/2): 7h30 às 16h30O DNIT solicita aos motoristas que redobrem a atenção ao transitar pela rodovia e que respeitem a sinalização local, visando garantir a segurança de todos os usuários. Em caso de chuvas, os serviços serão adiados.