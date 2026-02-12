Com investimento de R$ 200 milhões, Colégio Farroupilha inaugura novo prédio de Educação Infantil

Foi inaugurado, na última terça-feira (10), o novo prédio da Educação Infantil do Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. A inauguração marcou um momento histórico para a instituição, que completa 140 anos em 2026.A cerimônia contou com a presença de educadores, autoridades e conselheiros da mantenedora da escola, a Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE 1858). O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, secretários municipais e o presidente do Sindicato do Ensino Privado (SINEPE/RS), Oswaldo Dalpiaz, também estiveram no evento.Os convidados conheceram os três andares das novas instalações, parte de um investimento de R$ 200 milhões em infraestrutura.A nova unidade comporta até 580 alunos. Além do atendimento regular de crianças de 0 a 6 anos, possibilitará a oferta do turno integral, inicialmente para alunos de 3 a 6 anos, com a implementação da metodologia Cambridge International Education. O currículo busca o desenvolvimento global do aluno, alternando brincadeiras, vivências e o estímulo a habilidades de comunicação e expressão criativa.A diretora-geral, Marícia Ferri, destacou que a estrutura ganha sentido quando sustentada por uma metodologia consistente. "O prédio nasce da visão de que este tempo precioso do desenvolvimento infantil deve ser mediado por profissionais qualificados e fundamentados nas melhores evidências internacionais. Cada ambiente foi pensado para ampliar experiências e favorecer o desenvolvimento integral das crianças", afirmou.