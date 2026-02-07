Complicações em decorrência da Covid-19 resultaram em 29 óbitos em janeiro

Pelo menos 29 brasileiros morreram em janeiro de 2026 por complicações em decorrência da Covid-19, segundo dados da Vigilância das Síndromes Gripais. A informação coloca o SarsCov-2 como o vírus mais mortal entre os identificados para os brasileiros. As principais vítimas da doença foram homens com mais de 65 anos. Os números podem aumentar, pois parte das investigações sobre causas de óbito ainda está em andamento ou pode não estar atualizada. Das 163 mortes causadas por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) nas primeiras quatro semanas do mês janeiro, 117 não tiveram o principal vírus causador identificado. A mais letal, com 29 casos, foi a Covid-19, seguida pela Influenza A H3N2, com sete casos, pelo Rinovírus, com sete casos, e pela Influenza A não subtipada, com seis casos.