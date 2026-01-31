Clientes em dívida com o Dmae têm mais um mês para renegociar com descontos

O prazo final para os porto-alegrenses regularizarem seus débitos junto ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) entrou na contagem regressiva. O programa Em Dia com o Dmae, que oferece condições especiais para quem possui contas de água e esgoto em atraso, encerra oficialmente as suas atividades no dia 1º de março. Lançada em outubro do ano passado, a iniciativa busca reduzir o impacto financeiro das famílias através de uma redução significativa nos valores acumulados de multas e juros por inadimplência.Para facilitar o acesso, o Departamento mantém dois canais principais de atendimento durante todo o mês de fevereiro. Quem prefere o contato presencial pode se dirigir ao posto localizado no Centro Histórico, na rua José Montaury, 159. Já para quem busca agilidade tecnológica, o Dmae disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (51) 3289-9156, serviço que opera 24 horas por dia e permite não apenas a renegociação, mas também a consulta ao histórico de faturas e o acesso à segunda via de contas.Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, as condições de desconto foram estruturadas de forma a priorizar tanto o pagamento imediato quanto a proteção aos cidadãos de baixa renda. Beneficiários da tarifa social garantem 100% de isenção em multas, juros e atualização monetária, contanto que as três últimas faturas estejam quitadas; caso haja atrasos recentes, a regra exige o pagamento de uma entrada correspondente ao valor das cinco contas mais atuais.Para o público em geral, os descontos são progressivos e variam conforme o fôlego financeiro do consumidor: quem optar pela quitação à vista recebe 90% de abatimento nos encargos, índice que passa para 85% em parcelamentos de até seis vezes e 80% para quem dividir em 12 parcelas. Há ainda a possibilidade de estender o pagamento em até 60 meses, caso em que o desconto sobre multas e juros é fixado em 40%.