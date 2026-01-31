Governo injeta R$ 13,9 milhões para rede estadual via programa Todo Jovem na Escola

O governo do Rio Grande do Sul realizou, neste sábado (31), o repasse de R$ 13,9 milhões destinados a quase 25 mil estudantes da rede estadual, consolidando uma das principais frentes de investimento em permanência escolar do Executivo. Do montante total liberado, a parcela mais significativa, de aproximadamente R$ 12,3 milhões, é vinculada à Poupança Aprovação para alunos que concluíram o Ensino Médio em 2025, enquanto R$ 1,6 milhão refere-se a retiradas parciais solicitadas por mais de 21 mil estudantes que ainda cruzam a educação básica. Desde o seu lançamento, em 2021, o programa Todo Jovem na Escola já injetou mais de R$ 565 milhões na Educação, estabelecendo um patamar inédito de transferência direta de renda para o setor.A lógica do programa estrutura-se como uma reserva financeira que acompanha o desempenho do aluno: a cada ano letivo concluído com êxito, o estudante recebe um depósito de R$ 300,00 que fica retido em conta. Ao final do ciclo de três anos, o jovem acessa o montante total de R$ 900, 00, acrescido de rendimentos bancários similares aos da poupança. Para os alunos que ainda estão cursando o Ensino Médio, o governo permite retiradas anuais parciais de R$ 75,00 mediante solicitação via aplicativo Escola RS, visando dar fôlego financeiro imediato aos beneficiários em situação de vulnerabilidade socioeconômica.O acesso ao benefício é restrito a estudantes matriculados no Ensino Médio regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) que possuam dados atualizados no CadÚnico e renda per capita familiar de até R$ 660. Além da poupança liberada agora em janeiro, o ecossistema do programa prevê uma bolsa mensal que varia entre R$ 150 e R$ 225 — conforme a modalidade de ensino — vinculada à frequência mínima de 75%. Complementam o auxílio o pagamento único para material escolar em fevereiro e o Prêmio Engajamento, um bônus de R$ 150 para alunos do 3º ano que participam das avaliações do Saers e do Saeb, embora esta última bonificação não se estenda aos estudantes da EJA por não serem o público-alvo das provas externas.Ao longo de toda a trajetória escolar, o auxílio acumulado por um único estudante pode chegar a R$ 8.250,00, valor movimentado por meio do Cartão Cidadão. O dispositivo pode ser utilizado na função débito em estabelecimentos como supermercados e farmácias, reforçando o giro econômico local. Para os egressos do 3º ano, o crédito da poupança ocorre automaticamente em até 60 dias após o encerramento das aulas. Sob a coordenação do Gabinete de Projetos Especiais do Gabinete do Vice-Governador e da Secretaria da Educação, a iniciativa busca mitigar a evasão escolar e garantir que a conclusão da educação básica não seja interrompida por barreiras financeiras.