Governo publica resultado final das promoções para servidores da área da educação

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), publicou o resultado final com o nome dos contemplados pelas promoções do magistério estadual. A lista está disponível na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20). Ao todo, 26.745 professores das escolas estaduais e especialistas da educação tiveram a progressão confirmada, aumentando de classe na carreira. Dos profissionais que estavam aptos a concorrer, 97% alcançaram as promoções.“Depois de 10 anos, é o nosso governo que volta a publicar promoções dos nossos professores, e estou muito orgulhoso de poder viabilizar esse avanço que já marca a história do Estado. Uma ação que representa um investimento por ano de R$ 93 milhões na valorização dos profissionais da educação. As promoções consideraram critérios como tempo de serviço e merecimento de forma técnica, justa e transparente. Mais uma ação do nosso governo na valorização da educação gaúcha em quem faz a educação acontecer”, destacou o governador Eduardo Leite.