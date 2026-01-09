Hemocentro e hospitais apelam para que população faça a doação de sangue

Com os estoques de sangue reduzidos, o Hemocentro e os hospitais de Porto Alegre fazem um apelo à população: é preciso que quem esteja na cidade faça a doação de sangue. O verão é considerado um período crítico em razão das férias e da diminuição das caravanas de doadores que vêm do Interior do Estado. O Hemocentro do Rio Grande do Sul, que atende a 42 hospitais - Porto Alegre, Região Metropolitana, Litoral Norte e Serra gaúcha - necessita de pelo menos 100 doadores por dia. A enfermeira Ana Dagord, responsável pelo Setor de Captação de Doadores do Hemocentro, disse que a instituição de saúde necessita de todos os tipos de sangue. "O ideal para manter os estoques é que a instituição de saúde recebesse de 100 doadores por dia. O tipo O negativo e O positivo são sempre os mais complicados de conseguir", aponta.