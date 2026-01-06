Licenciamentos movimentam R$ 14,8 bilhões em 2025

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) divulgou o balanço de atividades de 2025 dos licenciamentos urbanísticos realizados pelo Escritório de Licenciamento. O valor de investimentos gerados foi de R$ 14,840 bilhões para a economia de Porto Alegre.O número de projetos aprovados foi de 1.794, aumento de 40,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram licenciados 1.274 projetos. Já a área construída, em metragem, foi de 1,9 milhões de metros quadrados. Entre os bairros com maior volume de projetos está a Lomba do Pinheiro, com 579 registros, concentrando principalmente habitações unifamiliares, que somam 570 projetos. Na sequência, aparecem Hípica, com 101 projetos, a Restinga, com 63, e os bairros Mário Quintana e Vila Nova, ambos com 55 projetos cada.