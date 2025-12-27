HPS de Porto Alegre alerta para falta de sangue e pede doações

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre enfrenta um momento crítico no abastecimento do banco de sangue e faz um apelo à população para reforçar as doações. De acordo com a instituição, os estoques atingiram nível crítico, com maior necessidade dos tipos O positivo e O negativo, essenciais para atendimentos de urgência e procedimentos de alta complexidade.A direção do hospital destaca que a demanda é constante, especialmente em um período marcado pelo aumento de acidentes e emergências. Para organizar o atendimento e evitar filas, os interessados devem agendar previamente a doação pelo telefone ou WhatsApp (51) 3289-7658, canal que também está disponível para esclarecimento de dúvidas.Na próxima semana, em função do feriado de Ano Novo, as coletas ocorrerão apenas na segunda-feira (29) e na terça-feira (30), das 8h ao meio-dia. Nos demais dias, o serviço ficará suspenso. Em semanas sem feriados, as doações são realizadas de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, no segundo andar do HPS, localizado na avenida Venâncio Aires, nº 1116, no bairro Bom Fim.Podem doar sangue pessoas em boas condições de saúde, com peso acima de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos - no caso de menores de 18, é necessária autorização do responsável. Também é exigido um intervalo mínimo entre doações, além de descanso adequado nas últimas 24 horas e a apresentação de documento oficial com foto. O hospital reforça que não podem doar pessoas com doenças transmissíveis ou que façam uso de drogas ilícitas injetáveis.