Obras da CEEE no Litoral Norte irão provocar desligamentos de energia

A CEEE Equatorial está investindo R$ 793,5 mil em um conjunto de cinco obras de melhoria e modernização da rede elétrica nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá, no Litoral Norte. Para a implementação, a distribuidora realizará um desligamento programado de energia em Xangri-lá, na próxima segunda-feira (29), das 8h30min às 11h e das 12h30min às 18h30min. Desligamento também acontece em Capão da Canoa, na segunda (29) e na terça-feira (30), das 11h às 16h35min. As obras integram o Plano Verão da companhia e têm como foco a melhoria da rede de média tensão. Só em Xangri-lá, está prevista a instalação de 11 postes e a modernização de cerca de meio quilômetro de rede. Os trabalhos vão aumentar a confiabilidade e a disponibilidade de energia da Subestação (SE) Móvel de Xangri-lá, implantada para reforçar o abastecimento da região durante o período de maior demanda. Em Capão, quase 13 mil pessoas serão beneficiadas diretamente, também com melhorias na rede de média tensão.