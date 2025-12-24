Prefeitura lança edital para ocupação comercial do Viaduto Otávio Rocha

A prefeitura de Porto Alegre lançou na última terça-feira (23), o edital para a permissão de uso onerosa do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico. Com lance inicial de R$ 67,8 mil e previsão de contrato por cinco anos (prorrogáveis por igual período), o certame prevê a gestão unificada de 29 espaços comerciais, sanitários, depósitos e parklets. O vencedor precisará garantir uma ocupação mínima de 85% das lojas em até 90 dias e promover uma agenda cultural permanente no local.O modelo de negócio estipula uma outorga mensal (aluguel) de R$ 33,9 mil, com 270 dias de isenção para que o permissionário possa realizar as adequações necessárias. O gestor poderá explorar economicamente o local por meio da sublocação dos espaços para terceiros. Como contrapartida, deverá assegurar que o mix comercial inclua atividades como bistrôs, choperias, cafeterias, livrarias, ateliês de arte, entre outros. O viaduto deverá ter funcionamento obrigatório até as 22h.