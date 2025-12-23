Iniciada a montagem do palco e estruturas para o Réveillon 2026 no Parque Harmonia

Está em andamento, no Parque Harmonia, a montagem do palco e das estruturas que vão receber o público na virada do ano em Porto Alegre. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado para preparar o espaço que será palco das atrações do Réveillon 2026, novamente realizado no local com entrada gratuita.De acordo com a prefeitura, a programação começa às 17h do dia 31 e segue até as 3h de 1º de janeiro. Conforme a concessionária GAM3 Parks, a expectativa é reunir cerca de 175 mil pessoas, que poderão celebrar a chegada de 2026 com shows nacionais e artistas da cultura local. À meia-noite, o céu será iluminado por um espetáculo de fogos, respeitando as normas estaduais sobre limites de ruído.Atrações musicais:- Samba 90 Graus – com Chrigor (Exaltasamba), Netinho de Paula (Negritude Junior) e Márcio Art (Art Popular);- Di Ferrero;- Renato Borghetti;- TNT;- Lucas & Felipe;- Jeff Conex;- Pagode do Dorinho;- Seguidor F;- Imperadores do Samba – campeã do Carnaval 2025;- DJ Lê Araújo.Gastronomia - Food trucks estarão à disposição do público durante todo o evento. Os restaurantes do parque também funcionarão normalmente para quem optar por fazer a ceia no local. O acesso será permitido com garrafas de espumante em vidro. Copos e demais recipientes de vidro seguem proibidos.Segurança - A celebração contará com reforço da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e segurança privada.Infraestrutura - Haverá posto médico para urgências, ambulância no local e banheiros químicos distribuídos na área interna e na orla.Limpeza - Após o encerramento do evento, terá início a operação de limpeza, com equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) atuando no entorno e funcionários da GAM3 Parks responsáveis pela área interna do parque.