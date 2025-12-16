Prefeitura de Porto Alegre lança programa social com foco em empregabilidade

Durante a tarde desta terça-feira (16), a prefeitura de Porto Alegre lançou o Espaço de Oportunidades, nova estrutura municipal que busca oferecer empregabilidade, qualificação profissional e atendimento humanizado ao trabalhador. Na mesma ocasião, foi lançado o programa Próximo Passo, que irá oferecer um total de 4.839 vagas em cursos profissionalizantes e de qualificação para o mercado de trabalho. A iniciativa será localizada no Sine Municipal (rua Uruguai, 83), espaço que estava suspenso desde as enchentes de 2024. O local, que conta com uma área de 500 m², reunirá serviços de intermediação de mão de obra, formação e orientação profissional. Participaram da solenidade o Secretário Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH) de Porto Alegre, Juliano Passini, o prefeito Sebastião Melo, a primeira dama Valéria Leopoldino, o vereador Marcos Felipi, além de representantes do conselho do Orçamento Participativo e do Senai.