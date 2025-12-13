IAB-RS empossa nova diretoria com foco na continuidade, interiorização de debates e atuação urbana

O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB-RS) realiza neste sábado (13), às 18h, a cerimônia de posse da nova diretoria para o triênio 2026-2028. O evento acontece na sede da instituição, localizada na Rua General Canabarro, 363, no Centro Histórico de Porto Alegre. A posse coincide com as celebrações do Dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado em 15 de dezembro.A presidência do IAB-RS será ocupada pela arquiteta e urbanista Jéssica Neves. Ela atuou na gestão anterior como diretora de comunicação e co-presidenta.Segundo Jéssica, a nova diretoria é caracterizada pela continuidade da gestão anterior com a permanência de membros em diferentes cargos, mas também pela incorporação de novas pessoas no Conselho Diretor. A arquiteta pondera que, ainda assim, o IAB/RS buscará diversificar os campos de atuação e propor novas ideias de trabalho. Projetos como a Escola IAB-RS, a preservação do Solar e a atuação das Comissões serão mantidos."A gestão anterior operou em um modelo de copresidência, dividindo tarefas entre quatro pessoas. Agora, retomamos o formato previsto no estatuto, com uma presidenta e três vice-presidentes, mas mantendo a horizontalidade no dia a dia", pontua Jéssica. Segundo ela, a volta ao formato de presidência facilita decisões urgentes. "No entanto, seguiremos decidindo juntos, nos demais momentos", garante.A presidenta eleita afirma que sua experiência na gestão anterior, primeiramente na diretoria de comunicação e depois na copresidência, permitiu um entendimento do processo de todos os profissionais envolvidos com o Instituto e a identificação com a articulação política presente no IAB Brasil.Um dos eixos centrais da chapa (única) Aproximações, liderada por Jéssica, visa a atuação urbana, que reforça o compromisso com o direito à cidade. "A diretoria buscará ampliar o diálogo com entidades parceiras, acompanhar pautas em andamento e fortalecer a participação social nos debates sobre planejamento urbano, por meio da Comissão Cidades. Também a revisão e a fiscalização do Plano Diretor e a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) estão entre as pautas prioritárias", sinaliza.Ainda de acordo com a nova gestora, no campo do ensino e formação profissional, o IAB/RS deve retomar e fortalecer sua comissão voltada ao assunto. As discussões envolverão o acompanhamento da implementação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), o debate sobre o Ensino a Distância (EaD) – tema combatido pela entidade – e a forma ética de implantação da Inteligência Artificial (IA). "A Escola IAB-RS será fortalecida como um espaço de formação crítica e continuada", emenda Jéssica.A valorização dos concursos públicos de projeto é outra bandeira, com a meta de consolidá-los como modelo preferencial de contratação no Estado. Para tanto, o IAB RS planeja organizar um seminário para difundir a prática entre profissionais e levá-la a gestores públicos, sinaliza a nova presidenta.A gestão também buscará a ampliação e interiorização dos Núcleos do IAB-RS. A estratégia envolve qualificar o diálogo com os núcleos existentes, apoiar iniciativas regionais e levar atividades itinerantes, como cursos da Escola IAB, para outras cidades através de parcerias. Um edital foi lançado no último semestre para contemplar iniciativas regionais.Jéssica destaca que o Solar do IAB, sede histórica da instituição, voltou a ser Ponto de Cultura. "A política cultural da nova gestão inclui propostas para promover a arquitetura e o urbanismo como expressões da cultura, com exposições, intervenções, performances e eventos gratuitos abertos à comunidade." O Solar, segundo ela, será um "espaço estratégico" para intensificar as atividades culturais, ampliar o acesso ao acervo e à biblioteca, e se consolidar como um centro de convivência, memória e debate público."O acervo e a biblioteca receberão investimento permanente, com trabalho de catalogação e digitalização", adianta Jéssica. Ela destaca que na cerimônia de posse deste sábado, será lançada a exposição Fios do tempo, um trabalho de pesquisa sobre o acervo do IAB-RS, que contou com o patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS).A nova gestão do IAB/RS se estenderá até 2028, ano em que o departamento, que é o quarto mais antigo do País, completa 80 anos. A presidenta eleita afirma que a celebração terá o objetivo de "deixar um legado para a instituição" e fortalecer o IAB/RS como uma referência, com força política e capacidade para conquistar os direitos da classe e da sociedade.Ainda de acordo com a arquiteta e urbanista, o fortalecimento da gestão administrativa e financeira também será uma das metas da diretoria, com ações focadas na diversificação de recursos, captação estruturada, ampliação de parcerias e atração de novos associados por meio de convênios e benefícios. A política de comunicação seguirá ampliando a divulgação das ações institucionais e reforçando a presença pública da entidade.A nova diretoria propõe, por fim, o estreitamento de relações com entidades afins, reforçando a complementaridade e a atuação conjunta em temas de interesse comum.