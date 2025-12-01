Porto Alegre,

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 10:27

Divulgados os gabaritos do Vestibular Ufrgs 2026

Vestibular Ufrgs 2026 oferece 4.058 vagas em 98 opções de curso de graduação

Vestibular Ufrgs 2026 oferece 4.058 vagas em 98 opções de curso de graduação

Gustavo Diehl / UFRGS/ Divulgação/ JC
Agências
A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou os gabaritos preliminares das provas objetivas do Vestibular Ufrgs 2026. Estão disponíveis as respostas das provas de sábado, dia 29 de novembro: Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática; e do domingo, dia 30: Língua Estrangeira, Física, Química e Biologia.Eventuais recursos quanto às questões objetivas ou ao gabarito preliminar deverão ser formalizados pelos vestibulandos, via Portal do Candidato, até as 9h de quinta-feira, dia 4 de dezembro, conforme instruções que estão no site do Vestibular. Cada candidato pode solicitar apenas um recurso por questão. As respostas dos recursos solicitados serão encaminhadas no próprio Portal do Candidato, dentro do prazo definido no edital.

